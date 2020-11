Næringsliv

Årets konjunkturbarometer fra Sparebank 1 SMN hadde naturlig nok et stort fokus på koronapandemien. Barometeret viser at forventningene i næringslivet snudde fra rekordstor pessimisme i mars til normal optimisme i sommer. Men i årets utgave av Konjunkturbarometer for Midt-Norge skifter Sparebank 1 SMN markedssyn fra nøytral til avventende grunnet en ny smittebølge.