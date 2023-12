Også Rødt stiller spørsmål til helseministeren om Helseplattformen i Stortinget.

Representanten Seher Aydar viser til at styret i Helse Møre og Romsdal har anbefalt utsatt innføring av Helseplattformen ut fra vurderinger av pasientsikkerhet og forsvarlig drift, og at Helse Midt-Norge har valgt å se bort fra denne anbefalingen. HMN går inn for videre utrulling av Helseplattformen, hovedsakelig med begrunnelse i økonomiske forhold.

- Vil statsråden gripe inn og stanse Helse Midt-Norge når de overkjører det lokale vedtaket og setter pasientsikkerhetshensyn og forsvarlighet til side med begrunnelser i økonomi? spør Ayar.

Nylig stilte også Sylvi Listhaug (Frp) spørsmål til ministeren om Helseplattformen, om lovligheten i at det regionale foretaket vil tvinge det lokale foretaket.