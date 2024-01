Statens vegvesen melder at E6 over Dovrefjell stengte natt til mandag. Årsaken er dårlig vær. Planen er at vegen skal åpnes kl 0800 mandag, men åpningstidspunktet er usikkert.

Politiet har fått melding om at det ligger et vegarbeiderskilt midt i vegbana på RV70 ved Tingvoll. Det skal også ligge en grein i vegbana ca 500m fra stedet i retning Ålvund.

Politiet og Vegvesenet har samme beskjed til folk i Sør-Norge mandag morgen: Ikke reis hvis du ikke må.

Og hvis du må ut på veien, er beskjeden klar: – Beregn god tid, kjør etter forholdene og vær ekstra oppmerksom.

Det er ventet speilblank is på grunn av mildværet, som søndag har smeltet mye snø. Når det fryser til igjen, kan det bli glatt på veiene.