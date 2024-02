Erna Solberg til årsmøte i Møre og Romsdal Høyre

Fiskeri, havbruk, energi og lokalt eierskap står på dagsorden på årsmøte til Møre og Romsdal Høyre. Møtet holdes på Hotel Union Geiranger 10. og 11. februar, opplyser fylkeslaget i en pressemelding.

Partileder Erna Solberg vil også delta på årsmøte i Geiranger.

- Vi er glad for at partileder Erna Solberg tar turen helt til Geiranger, og det viser hvor viktig det er for Høyre å lytte til lokale bekymringer og jobbe for en bærekraftig utvikling av lokalt næringsliv, sier fylkesleder Monica Molvær.