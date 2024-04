Etter fire dager endte lønnsforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro med brudd torsdag kveld.

EL og IT gikk inn i forhandlingene om Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) med krav om blant annet økt kjøpekraft for sine medlemmer.

– Arbeidsgiverne ville ikke møte oss på noen av våre krav. Vi har derfor bestemt oss for å bryte forhandlingene og gjøre et nytt forsøk med Riksmeklerens bistand, sier forbundsleder i EL og IT, Geir Ove Kulseth, i en pressemelding.

Partene skal møtes til mekling hos Riksmekleren i slutten av mai.

– Vi kom til et punkt hvor vi innså at vi måtte ha hjelp fra en tredjepart for å komme videre, sier Ove Guttormsen, som er administrerende direktør i NHO Elektro.