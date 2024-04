Jernbanebrua Randklev bru over Gudbrandsdalslågen i Ringebu brøt sammen i kjølvannet av uværet Hans og flommen i Lågen i fjor sommer. Foto: Geir Olsen/ NTB

Gjenåpning av Randklev bru gjør at hele Dovrebanen åpnes igjen 20. mai, om alt går etter planen.

Broen fikk store skader under ekstremværet Hans i fjor. Togselskapene har kjørt buss for tog på deler av strekningen, og det er ikke kjørt nattog, skriver Bane Nor.

– Å gjenåpne forbindelsen over Gudbrandsdalslågen har hatt høyeste prioritet for oss. Dovrebanen er en svært viktig strekning, og det har vært en krevende tid for både passasjerene og togselskapene, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane Nor i en pressemelding.

Stengningen på Dovrebanen har gitt større belastning på Rørosbanen. Nå skal togtrafikken tilbake til en normaltilstand.

– Det er kritisk viktig for samfunnet at Dovrebanen er åpen slik at store volum mat og andre nødvendige varer kan fraktes klimavennlig og trafikksikkert med tog mellom Østlandet og Midt-Norge, og videre til Nord-Norge, sier Eriksen.