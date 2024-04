Boligmeldingen som ble lagt fram i mars la opp til satsing på nye eierskapsformer og mer utleie i boligmarkedet. Nå kommer de første forslagene fra regjeringen. – Det overordnede målet er jo at flere skal få et godt sted å bo, innleder kommunalminister Erling Sande (Sp) overfor NTB.

Mandag går det et forslag ut på høring som regjeringen håper skal bidra i den retning. Kommunene skal få mulighet til å kreve mer av utbyggerne bak nye boligprosjekter: At de skal benytte borettslag som organisasjonsform, at en viss andel av boligene skal bli tilbudt som leie-til-eie eller deleie, og at en viss andel av boligene skal være utleieboliger.