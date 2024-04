Denne uken lanserte Helsedirektoratet en veiviser for unge om ligging. Den viser hvordan du skal finne ut av om du kan ha sex med noen.

– Veiviseren skal gjøre det ultraklart hva man må vurdere i en potensiell liggesituasjon, sier seniorrådgiver og overlege Martine Rostadmo til Aftenposten.

Hun har vært med på å lage Helsedirektoratets veiviser til ligging, som blant annet fraråder å ha sex i fylla.

Rostadmo har et inntrykk av at mange tror de har forstått samtykke, men at de likevel ender med å tråkke over andres grenser uten å kanskje være klar over det selv.

Ifølge tall fra direktoratet har 16 prosent av jenter og fire prosent av gutter i videregående skole blitt voldtatt. I 82 prosent av tilfellene er utøverne jevnaldrende.

– Vi vil heller være litt strenge enn at noen i fylla eller kokainrus tråkker over andres grenser. Det som skal være en fin tid, kan bli ødelagt av én dårlig vurdering, sier Rostadmo til TV 2.