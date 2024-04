Politiet hadde søndag morgen trafikkontroll på Gomabakken i Kristiansund i tidsrommet kl. 0835 - 1100. Resultatet ble at tre fikk forelegg for fartsovertredelse, en ble anmeldt for ruskjøring, og en kjørte uten gyldig førerkort.

På politiloggen melder på nytt politiet at den samme personen som tidligere søndag ble anmeldt for ruskjøring, kl. 13.00 ble fersket igjen for kjøring i ruset tilstand.

Vedkommende er igjen fremstilt for lege, skiltene på bilen er tatt og bilen tauet inn da den sto til hinder.