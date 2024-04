Rundt 100 forskjellige bedrifter, kommuner, næringsforeninger, fylkeskommunen og andre aktører fra hele fylket samles til jobbmesse på The Hub i Oslo, torsdag 11. april. Alle som er nysgjerrige på hvilke muligheter som finnes her og som vurderer å flytte til hit er velkomne til å stikke innom jobbmessen denne ettermiddagen. Her vil man kunne finne jobbmuligheter til alle slags yrker både for fagarbeidere og de med høyere utdanning.

- Vi har mye å by på, både for dem som vil flytte hjem og de som kan vurdere Møre og Romsdal som en aktuell plass å bosette seg i. På jobbmessen vil man oppdage at vår region har både trivelige folk og et spennende næringsliv som er ledende i flere internasjonale bransjer, forteller Heidi Nakken, administrerende direktør i Næringsforeningen Ålesundregionen.

Fylket opplever et kompetanseunderskudd, og det er ikke nok tilgang på riktig kompetanse. Det er en utfordring å dekke behovet for arbeidskraft i årene fremover.

Jobbmessen BLI MED HIT! Møre og Romsdal arrangeres av Næringsforeningen Ålesundregionen, Molde Næringsforum og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum. De har i flere år samarbeidet om å rekruttere arbeidskraft til fylket.