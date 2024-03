Freifjordtunnelen mellom Gjemnes og Kristiansund kommuner er stengt, melder Vegtrafikksentralen klokka 19.43 lørdag kveld.

Cirka 20 minutter seinere melder de at tunnelen er åpen igjen.

Årsaken var gjenstander – nærmere bestemt et badekar – i vegbanen.

Det var i hvert fall det innringeren sa til Vegvesenet.

– Vi har folk på veg for å bekrefte eller avkrefte dette. Det blir spennende å se. Vi har et lite veddemål gående her på hva det egentlig er, men man bør jo se forskjell på et badekar og noe annet, sa Erling Drangsholt ved Vegtrafikksentralen midt til Romsdals Budstikke i 19.45-tida.

Entreprenør har nå vært på stedet – og det viste seg at det ikke var et badekar – eller noen andre gjenstander – i vegbanen.

– Den kom nok noen dager for tidlig, for jeg tror det var en aprilspøk. Noen som hadde det litt artig. Vi fant ingenting, så vegen er åpen igjen. Det skapte mye stuss for andre, så det er ikke heldig. Det er mye annet artig man heller kan gjøre enn dette, sier operatøren ved Vegtrafikksentralen midt klokka 20.05.