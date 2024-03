Politiet har sperret av området utenfor boligen på Torpo i Ål i Hallingdal, der fire personer ble funnet døde lørdag. Foto: Frederik Ringnes / NTB Foto: Foto: Frederik Ringnes / NTB

Psykologspesialist Pål Grøndahl sier at dersom utviklingen med antall drap mot formodning skulle fortsette, kommer vi opp i et rekordår i Norge. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Foto: Lise Åserud / NTB

Søndag kveld er det lagt ned blomster i forbindelse med at fire personer lørdag kveld ble funnet døde på Torpo i Ål kommune. Foto: Frederik Ringnes / NTB Foto: Foto: Frederik Ringnes / NTB

Dødsfallene i Ål i Hallingdal etterforskes som drap og selvdrap. Det er den fjerde saken med flere døde i en familie i løpet av seks måneder. Kripos er bekymret.

I løpet av årets tre første måneder er det startet etterforskning av 16 drapssaker med i alt 21 ofre. I hele fjor ble det registrert 33 drapssaker med totalt 36 ofre.

Utviklingen bekymrer Kripos-sjef Kristin Kvigne.

– Vi er redde for at vi får flere drap i Norge enn tidligere. Vi har tradisjonelt vært et land med få drap, og vi har hatt en kontrollerbar situasjon i forhold til det, sier hun til NRK.

– Vi så også i 2023 at det var flere drap enn det var i 2022, og vi er bekymret for utviklingen. Men det er for tidlig å trekke en konklusjon om vi ser en forhøyet andel drap i Norge generelt, presiserer hun.

Fjerde familiedrapssaken i år

Saken i bygda Torpo i Ål kommune i Hallingdal, som politiet nå etterforsker som drap og selvdrap, er den fjerde familiedrapssaken på et halvt år. Det har kostet 14 mennesker livet, og én person er skadd.

– Dette er en grufull tragedie for familien, lokalsamfunnet og hele nasjonen, sier Kvigne.

Kripos bistår det lokale politiet i etterforskningen av drapene.

Utelukker ikke smitteeffekt

Psykologspesialist Pål Grøndahl sier til TV 2 utelukker ikke lenger at disse hendelsene kan ha en form for smitteeffekt.

– Hadde du spurte for en måned siden ville jeg sagt nei, de har ikke slik smitteeffekt. Men vi har hatt påfallende mange slike hendelser nå, så man kan ikke se helt bort ifra muligheten for smitteeffekt. Men vi har ingen dokumentasjon for det, sier Grøndahl.

– Jeg har selv lurt på hvorfor vi får en opphoping av denne typen drap nå, sier han.

I 2023 var det 35 drapssaker med til sammen 38 ofre. Det var da det høyeste antallet på ti år. Antallet drapsoffer har stort sett vært under 30 personer per år de siste årene.