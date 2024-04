- Vi ser en omfattende forsøpling på veldig mange av våre strender her i nærområdet.

Det skriver Sissel Mordal Hilde i Naturvernforbundet i Molde i en pressemelding.

- Vi gjennomførte strandrydding ved Vardholmen på Bolsøya på en lørdag for noen uker siden og plukket 140 kilo på to timer. Marin forsøpling er et stort problem i hele Norge, også her i Norge, skriver Hilde.

Hun forteller videre at de en dag fant 150 Q-tips og fem hylster fra hagleskudd i Bergsvika, en annen gang sju gravlykter og sju hylster fra hagleskudd i Vikbukta. I elva Istra finnes rundballeplast på bunnen. I tillegg kommer isopor fra båthavner, gammelt fiskeutstyr og tau fra fiskeindustrien.

- Det er veldig ille nå og dette er veldig trist å se, og i neste rekke alvorlig for dyr og vår egen matproduksjon.

Hilde mener mange ikke tenker på at det vi kaster ut av biler og på gater, som godteripapir og plastposer, gjerne blåser i vei og havner i havet.

Videre skriver hun at det er et stort behov for strandrydding. Det gjøres mye gjennom Naturvernforbundet, Friluftsrådet og andre organisasjoner, samt privat, men det er fortsatt behov for at flere rydder.

Hilde oppfordrer til at alle rydder rundt der de er, rundt eget hus, hytte og naust før vegetasjonen kommer, og generelt tenker over hva de kaster eller lar ligge rundt sin bedrift.

- «Stikk ut og plukk» er en super ordning fra Plastposeforbundet. Her kan man få 150 kr. pr. sekk innsamlet marint avfall. Det finnes også en ordning for idrettslag, tipser Hilde.

Fine dager for strandrydding: Det er meldt mye fint vær de kommende dagene. Foto: Privat