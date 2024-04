– En lønnsvekst på 5,2 prosent og en tydelig lavlønnsprofil gir et godt grunnlag for forhandlingene i offentlig sektor. Fagforbundet vil sikre hele laget økt lønn, og at de med minst må få mest, sier forbundsleder Mette Nord.

Fellesforbundet og Norsk Industri har også avtalt et videre arbeid for å sikre ansatte nødvendig påfyll av kompetanse. Reformen er et spleiselag der arbeidsgivere, arbeidstakere og staten bidrar med midler som skal sikre ansatte rett til fri med lønn for kurs og andre kompetansehevende tiltak.