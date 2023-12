Etter flere dager med faregrad 3, betydelig snøskredfare, er det varslet faregrad 2 fra fredag denne uka, det vil si moderat snøskredfare.

«Fokksnøflakene fra torsdagens sørøst-vind vil gradvis stabiliseres, men vær forsiktig i leområder hvor vinden nylig har lagt fra seg snø. Noen steder kan det fortsatt være mulig å løse ut snøskred.

Vær obs på at det over 1000 meter over havet og særlig i indre deler av regionen (Verma/Bjorli) kan være mulig å løse ut skred dypere i snødekket i et vedvarende svakt lag. Fravær av faretegn som drønn og sprekker i snøen betyr ikke at det er trygt», heter det i varselet fra varsom.no.

De varsler også om lokalt ustabile forhold, og minner om at varselet er et hjelpemiddel, og ikke en fasit.

«Gjør alltid egne vurderinger. Vil du være helt skredtrygg, unngå alt skredterreng», heter det fra varsom.no.