Vegtrafikksentralen Midt meldte på X/Twitter at Tussentunnelen ble stengt, i forbindelse med at en bil mistet et hjul.

– En bil har mistet et hjul. Omkjøring er skiltet om Skaret så lenge, melder Vegtrafikksentralen.

– Bilen står ikke til hinder, melder samme etat klokken 16.15, og tunnelen er derfor åpnet igjen for trafikk.

Operasjonssentralen til Politiet i Møre og Romsdal sier til Romsdals Budstikke at ingen skal ha blitt skadd i forbindelse med hendelsen.