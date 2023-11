Fylkeskommunen vil ha din mening om hvordan det er å leve i Møre og Romsdal, skriver de på sine nettsider.

De ber deg være med å trille terning på hjemplassen din, og med det være med å bidra med innspill til fylkesplana for 2023-2027.

– I et demokrati må styresmaktene lytet til innbyggerne sine behov og meninger. De må legge til rette for at ulik kunnskap og erfaring kan komme fram og påvirke arbeidet med planer for framtida. Da blir planene bedre, og innbyggerne mer engasjert i å ta vare på og utvikle egne lokalsamfunn, sier fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm.

Undersøkelsen ligger på fylkeskommunens nettsider.