Storgata mellom Amtmann Krohgs gate til rundkjøring ved Romsdalsgata/Strandgata stenges. Omreguleres til gågate kl. 08-18.Beboere med adkomst via Kirkekråpet kan kjøre til sine eiendommer. Det er tillatt for kjøring til Rutebilholdeplassen for buss og taxi. I tillegg er det tillatt for varetransport til Rutebilholdeplassen kl. 08-10.