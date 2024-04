Et par hundre helseansatte møtte opp til demonstrasjon utenfor Molde sjukehus tirsdag ettermiddag.

Med paroler som «Ingen skam å snu», «Stopp Helseplattformen», «Psykitatere mot galskap» og «Én journal som ikke fungerer» tilkjennega de sitt syn.

Før helga ble det klart at direktøren i Helse Møre og Romsdal går inn for at det omstridte journalsystemet skal innføres som planlagt i løpet av våren.

Saka skal opp i styret onsdag.

Anne-Mari Holte Flusund, representant for «Regionalt legenettverk for en forsvarlig helsetjeneste», var én av to som holdt appell:

– Jeg er oppbrakte og oppriktig bekymra. Helseplattformen påfører oss økt risiko og merbelastning. Det er ikke bare vår bekymring. Det er konkludert med flere avvik som ikke er lukket. Arbeidstilsynet har avdekket mange brudd. Det er rødt farenivå for legemiddelhåndtering i ROS-analysen. Helseplattformen er trussel mot pasientsikkerheten. Til tross for dette, er innstillingen å «go live». Hvilken unntakstilstand er vi i?

Lina Rossland, lege ved Molde sjukehus, fulgte opp:

– Alle som møter opp her står sammen og viser vår støtte til dem vi jobber for: Pasientene våre. Og kollegene våre. Helseplattformen er å rygge inn i framtida med et system fra 60-tallet. Det har en teknologi som ikke samsvarer med noe annet. Det er stor risiko for brukerfeil, og flere systemfeil. Datatilsynet har reagert og ennå vet vi ikke resultatet av det. Fastlegene er ikke med, og resten av Norge blir ikke med. Det kostet helsevesenet 900 millioner å innfører. 6 milliarder kroner totalt er brukt. Hvordan kan vi ha tillit til en ledelse som nekter å innrømme feil, og som bare går rett fram uansett hva de støter på.

Mange ansatte hadde møtt fram for å si sin mening. Foto: Bjørn Brunvoll

«Stopp Helseplattformen» var kravet fra demonstrantene. Foto: Bjørn Brunvoll