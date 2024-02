Statsministeren fikk cannabis i posten

Politiet melder like før klokka 17 onsdag at en ruset mann i 30-åra er bortvist fra Moldetorget.

– Politi ble varslet av vektere etter at mannen snoket og var upassende i oppførselen i et parkeringsanlegg, skriver de i sin logg.

Operasjonsleder Sindre Molnes sier til Rbnett at vedkommende ikke hadde gjort noe galt, men at det var frykt for at han skulle gjøre det. Hendelsen skjedde i parkeringsanlegget som ligger i kjelleren på kjøpesenteret i Molde sentrum.