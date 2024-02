Nordmenn grensehandlet for 9,3 milliarder i fjor

Nordmenn grensehandlet for 9,3 milliarder kroner i 2023. Vi dro på 4,7 millioner dagsturer over grensen, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Av pengene som gikk til grensehandel, ble nesten 8 milliarder kroner brukt i Sverige.

– De fleste tenker naturlig nok på Sverige når de hører ordet grensehandel. Det er området rundt Strömstad med Nordby og Svinesund som er den soleklare ener som reisemål for grensehandlende nordmenn. Her la vi igjen nesten 5,1 milliarder kroner i fjor, og dette tilsvarte 54 prosent av all grensehandel, sier seniorrådgiver Guro Henriksen i SSB.

På andreplass kommer Charlottenberg, med nesten 15 prosent av grensehandelen.

Ifølge tallene handlet vi for 1981 kroner på hver tur over grensen.

Brus og mineralvann

I 2023 handlet nordmenn på dagsturer i utlandet brus og mineralvann, godteri, alkohol, snus og tobakk for nesten 3,4 milliarder.

– Brus og mineralvann er populære varer for nordmenn på grensehandel. Brus og mineralvann utgjorde 6,8 prosent av det vi grensehandlet. Sjokolade og godteri utgjorde 4,6 prosent, sier Henriksen.

Nordmenn brukte nesten 1,3 milliarder kroner på alkohol når de grensehandlet i fjor. Vin og brennevin utgjorde 7,9 prosent av grensehandelen, mens alkoholholdig øl og sider utgjorde 5,7 prosent.

Tobakk

Det ble handlet snus og tobakk for omtrent 1 milliard kroner. Litt over halvparten ble brukt på snus og den resterende halvparten ble brukt på sigaretter og tobakk.

8,7 prosent av grensehandelen i fjor ble brukt på kafeer og restauranter.

Fra 1. januar 2023 endret SSB metode for å samle inn data til grensehandelsundersøkelsen. Det betyr at tall som er publisert fra og med 2023, ikke lenger er direkte sammenlignbare med tall som ble publisert før årsskiftet.