Den norske kirke opplyser at de har vært i kontakt med politiet som sier at nyttårsarrangementene kan gå som planlagt.

En trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gjør at politiet er bevæpnet i nyttårsfeiringen. Det ble vist til at kirker og kristne forsamlinger er aktualisert som mål i Europa.

Kirka skriver i en pressemelding at politiet understreker at det ikke er konkrete trusler mot Norge, og at det er trygt å feire nyttår i kirka.

– Mange steder inviterer kirka til gudstjeneste nyttårsaften og nyttårsdagen for å markere det nye året. Alle arrangementer kan gå som planlagt, og vi kan ønske velkommen til nyttårsfeiring i kirka, sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen.