– Vi ønsker å snu utviklingen og bedre standarden og da trenger vi et skikkelig løft. Et minstekrav er at fylkeskommunene faktisk får mulighet til å redusere vedlikeholdsetterslepet, og ikke bare forsinke veksten i dette. Vi trenger også å øke innsatsen for å sikre trafikantene mot ras langs veiene. Det tilsier minst en dobling av regjeringens satsing, sier Helgesen.