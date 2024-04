Finn Joralf Lyngstad har fått «raushetsprisen» for arbeidet han har utrettet for Lyngstad ungdomslag. Fredag ble han overrasket blomster, kake og en sjekk på 20.000 kroner.

– Prisen går til hverdagshelter som gir av sin tid for å hjelpe andre, uten å forvente noe tilbake. Vinneren tildeles en personlig påskjønnelse, samt får dele ut 10.000 kroner til et humanitært prosjekt, skriver Jobzone i en pressemelding.

«En kar som vi kan kalle et foregangsmenneske når det gjelder frivillighetsarbeid. I snart 50 år har Finn Joralf vært et aktivt medlem av ungdomslaget på Lyngstad og en pådriver for at det gamle Ungdomshuset Solvang, skal være et samlingssted for bygda», skriver de i begrunnelsen, og fortsetter: