Det er meldt kraftige vindkast opp mot 32 meter i sekundet i helga, og Elinett øker derfor beredskapen sin.

– Meldingene tilsier at det blir like ille i kasta som det var tidligere i uka, så vi kommer til å ha økt beredskap gjennom helga. Vi har mannskap som er klar med utstyr, og vi bemanner også opp kundemottaket. Vi er veldig glade for at vi har folk som er så positive til å stille opp, sier Even Blakstad, avdelingsleder kunde og kommunikasjon i Elinett.

Han roser kundene for å være veldig tålmodige når været herjer som verst.

– De viser forståelse for den vanskelige situasjonen, og skjønner at det er et krevende arbeid med risiko. VI må ta hensyn til sikkerheten til våre ansatte, og det er prioritet nummer én for oss. Derfor er vi veldig glade for at folk er så tålmodige, og så skal vi være flinke til å informere i kanalene våre, sier han.