En mann er bekreftet død etter en trafikkulykke på E39 i Viggjatunnelen i Orkland i Trøndelag mandag kveld.

– Vi fikk melding om ulykken via AMK klokken 22.16. Det ble forsøkt gjenoppliving, men mannen ble bekreftet død på stedet, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik til NTB.

De pårørende er varslet om dødsfallet.

Han forteller videre at det er overvåkingskameraer i tunnelen og at politiet jobber med å skaffe seg oversikt over disse.

– Vi er også i kontakt med et par vitner. Hvor mye disse har sett vet vi ikke, men de har i hvert fall vært på stedet, sier Gaasvik.

Også ulykkesgruppa til Statens vegvesen er på plass på ulykkesstedet.

Viggjatunnelen er 2711 meter lang. Den vil være stengt i lengre tid.