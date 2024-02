Fredag ettermiddag er det igjen stopp for ruta Småge-Orta-Sandøya-Finnøya-Ona.

Her har det tidligere fredag gått hurtigbåt etter at uværet «Ingunn» og seinere teknisk feil satte en stopper for ferja MF «Kvaløy». Ferja har ligget i ro på Harøya siden onsdag klokka 12 med unntak av en rundtur torsdag kveld.

«På grunn av værforholdene er også hurtigbåten Lagertha som var satt inn i sambandet innstilt fra planlagt avgang Finnøy kl.12:35 og inntil videre. Ny info kommer innen kl 16:00 Vi beklager ulempen dette medfører for våre passasjerer», skriver Torghatten Nord og ber reisende holde seg oppdatert via «Reiseplanleggar» på frammr.no.»

Det er akkurat nå sterk kuling fra sørvest med vindkast på 24 meter i sekundet (liten storm) på Ona, ifølge nettstedet vindnå.no.