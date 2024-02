Klokka 12.38 mandag ettermiddag skriver politiet at de har fått melding om flere innbrudd og tyveri fra naust i Isfjorden.

Dette vil bli anmeldt, skriver de i politiloggen for Møre og Romsdal.

Politiet opplyser at de foreløpig ikke har noen detaljer angående hva eller hvor mye som er tatt.

Til Åndalsnes Avis opplyser politiet at mye tyder på at innbruddet skjedde på natta, og at de har fått melding om at det skal gjelde tre naust.

Politiet fikk melding om hendelsen søndag ettermiddag.