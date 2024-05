Torsdag, fredag og lørdag holder Cirkus Agora forestillinger på Retiro i Molde.

De har også nylig vært på Vestnes og Åndalsnes.

– Det er få ting som kan begeistre så mye som sirkus, uavhengig av alder, kultur eller språk. Vi trenger gjøglerne, gjøglerne er opphavet til all moderne underholdning, sa sirkusdirektør Jan Kjetil Smørdal til Åndalsnes Avis tidligere denne uka.

Cirkus Agora hadde tidenes omsetning i 2023. De gikk konkurs i 2008, men i 2017 satset Smørdal igjen på omreisende sirkus. Nå har sirkuset 45 ansatte og 183 spilledager i året.

– For meg er dette blitt et livskall, og jeg ser at folk koser seg med sirkus. Jeg tror også det er årsaken til at vi gjør det så bra. Folk vil ha ekte underholdning, noe de kan forholde seg til fysisk, sa Smørdal til Sunnmørsposten tidligere denne uka.