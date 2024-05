Sorenskrivere, altså de øverste lederne, i tingrettene Buskerud, Hordaland, Møre og Romsdal, Ringerike, Asker og Bærum, Telemark og Vestre Innlandet akter nå å sende brev til Stortinget, skriver NRK . Årsaken er at regjeringen mandag bekreftet at de foreslår å etablere fem nye tingretter i revidert nasjonalbudsjett.

For Møre og Romsdal innebærer forslaget at Møre og Romsdal tingrett legges ned, til fordel for to nye domstoler: En for Molde og Kristiansund, og en for Ålesund og Volda.