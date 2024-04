Ingebjørg Klausen (48) har blitt divisjonsdirektør for produksjon og prosjekt i PTG (Perfect Temperature Group AS). Med det blir hun daglig leder i PTG Frionordica i Malmefjorden samt daglig leder for PTG Kuldeteknisk i Tromsø. Det er cirka 110 ansatte i Tromsø og rundt 70 ansatte i Malmefjorden.

– Jeg startet i jobben 2. april. Jeg skal jobbe annenhver uke i Tromsø og Malmefjorden. Stort sett blir det 50/50, forteller Klausen til Rbnett.

Hun har tidligere vært direktør for Midsund Bruk i seks år, og hun har vært to perioder i R&M Ship Interior. De siste seks årene har hun vært administrerende direktør her.

– Hva var bakgrunnen for at du ville skifte beite?

– Nå har jeg voksne barn og er i en ny fase i livet, og da var det på tide med nye utfordringer.

– Hva er spesielt spennende med den nye jobben?

– Det er spennende å jobbe med bærekraft innen kjøle- og fryseindustrien. PTG er en komplett leverandør av bærekraftige temperatur- og energiløsninger. Dette er et voksende konsern, så også dét er spennende å få være en del av.

Klausen er utdannet VVS-ingeniør og har også en mastergrad i ledelse fra BI.