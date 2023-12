Nå kan elvarebiler og tunge gasskjøretøy få fritak for bompenger eller redusert takst.

– Regjeringen ønsker å bidra til at vare- og tungtransporten blir mer utslippsfri, og da er fritak og lavere bomtakster et steg i riktig retning. Det skal lønne seg å velge fossilfritt – også i tungtransporten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Allerede i september 2022 ga regjeringen beskjed til Statens vegvesen om å gjøre det mulig å innføre fritak eller reduserte takster for lette elvarebiler og tunge gasskjøretøy i alle bompengeprosjekter gjennom AutoPASS- systemet.

Over et år senere har Statens vegvesen endret takstretningslinjene, slik at det er mulig for lokale myndighetene å gi fritak eller lavere bomtakst til disse kjøretøyene med null utslipp.