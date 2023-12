Norske kommuner har siden 2018 hatt ansvar for borgerlige vigsler. I Molde kommune utvides staben som har denne tillatelsen for å sikre at det er nok kapasitet.

Kommunestyret vedtok nylig at både politisk og hele administrativ ledelse får vigselsmyndighet.

Dermed kan du bli vigslet av følgende personer:

• Marianne Stokkereit Aasen, kommunedirektør

• Hege-Beate Skjølberg, assisterende kommunedirektør

• Ann-Mari Abelvik, kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd

• Tanja Thalen, kommunalsjef helse og omsorg

• Lisbeth Smørholm, kommunalsjef teknisk, plan og miljø

• Terje Tveeikrem Sæter, økonomisjef

Tillatelsen varer så lenge de er ansatt i Molde kommune eller vigslemyndigheten trekkes tilbake.

De nevnte kommer i tillegg til ordfører Trygve Grydeland (H) og varaordfører Hege Merethe Gagnat (Ap).