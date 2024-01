Mannlige sysselsatte har nesten tre ganger så høy forekomst av risikodrikking som kvinner, ifølge FHI. Undersøkelsen er gjennomført av FHI på oppdrag fra AKAN kompetansesenter, og kartlegger bruken av alkohol, vanedannende legemidler og illegale rusmidler blant sysselsatte i Norge i perioden 2013 til 2022.

Resultatene viser at nær 9 av 10 drikker alkohol, at 15 prosent har et risikofylt alkoholbruk, og at utbredelsen har vært stabil de siste 10 årene, skriver FHI i en pressemelding.

Håndverkere er overrepresentert i statistikken, og resultatene viser at så mange som 25 prosent har et risikofylt alkoholforbruk. Blant renholdere og ufaglært personell er andelen 10 prosent, skriver FHI.

Resultatene viser blant annet en økning i cannabisbruk fra 2,5 til 7 prosent blant kvinnelige sysselsatte i aldersgruppen 20 til 40 år, de siste to årene. Andelen er nå på samme nivå som menn i samme aldersgruppe, skriver AKAN i en pressemelding. For mannlige sysselsatte i samme alder viser resultatene en økning i kokainbruk fra 3 til 6 prosent. For kvinner har andelen steget fra nær 0 til 3 prosent. Samlet svarer 1 prosent av alle sysselsatte at de har brukt kokain de siste 12 månedene.

NTB