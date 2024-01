Intelecy har utnevnt Camilla Gjetvik (36) fra Molde som selskapets nye administrerende direktør. Som pionerselskap innen industriell AI fokuserer Intelecy på å optimalisere prosesser og redusere avfall, utslipp, energiforbruk og kostnader ved hjelp av kunstig intelligens, uten behov for koding, skriver selskapet i en pressemelding.

Gjetvik har blant annet bakgrunn som driftsdirektør i Boost AI i en vekstperiode der omsetningen økte til mer enn 100 millioner kroner.

– Å bli administrerende direktør for Intelecy er en spennende mulighet til å lede et dyktig team gjennom en vekstperiode. Intelecy er ledende innen innovativ no-code AI-teknologi (kunstig intelligens uten behov for koding), skreddersydd for operatører og prosessingeniører. Jeg ser frem til å akselerere bruken av AI for å møte globale utfordringer i industrisektoren som ressursutnyttelse, energieffektivitet og avfallsreduksjon, uttaler Gjetvik i pressemeldinga

– Vi har lett etter den ideelle administrerende direktøren for Intelecys neste vekstfase, en som kan lede selskapet til å bli en global leder innen no-code AI, uttaler gründer og teknologidirektør Bertil Helseth.