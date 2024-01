Terminalbygget på Oslo lufthavn ble evakuert og sikkerhetskontrollen stengt etter at en brannalarm ble utløst fredag kveld, men etter kort tid åpnet igjen.

Alarmen ble utløst på en restaurant i terminalbygget. To røykdetektorer utløste alarmen, ifølge politiet, som meldte om hendelsen klokken 18.45.

Brannalarmen er utløst på en restaurant i terminalbygget, men da brannmannskapene kom fram dit var det ikke røyk eller flammer å se.

20 minutter senere opplyste politiet at det er bekreftet at det ikke er brann på stedet og at evakueringen er opphevet.