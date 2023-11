For andre år på rad ble Helselogistikkdagen ved Høgskolen i Molde arrangert. Rundt 100 sykepleie- og IT-studenter, og 150 elever fra videregående skoler fra Molde, Rauma og Hustadvika deltok.

Sykepleie- og IT-studenter har i over fire uker jobbet med å finne løsninger på reelle utfordringer innen helselogistikk. Etter at dette var presentert for både jurymedlemmer og medstudenter, gikk seieren til studentgruppa bak den barnevennlige appen "HelseHeltene" som ble kåret til juryens favoritt. Prisvinnerne har skissert opp en app med undervisningsvideoer, spill og interaksjoner rettet mot barn med kronisk sykdom. Vinnerne fikk de 5000 kroner.

- I løpet av våre praksisperioder på studiet fant vi ut at barn med kroniske sykdommer får for lite og dårlig tilpasset informasjon. Så løsningen vår er en app som heter HelseHeltene. En barnevennlig app med alderstilpassede, pedagogiske informasjonsvideoer, samt pedagogiske spill og andre funksjoner, sier Andrea Vonheim Bruaset på vegne av gruppa.