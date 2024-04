Torsdag 11. april arrangerer sjukehuset i Kristiansund #sjekkdeg-dag hvor kvinner kan komme og få tatt livmorhalsprøve. Målet med dagen er å teste antatt friske kvinner for å avdekke og behandle celleforandringer, før de rekker å utvikle seg til kreft.

125 kvinner har tatt kontakt med poliklinikken.

– Vi er veldig glade for stor pågang på telefonen på fredag. I helga har vi gått gjennom pasientenes prøvehistorikk, for å sikre at vi tar inn pasienter som faktisk trenger å ta ny prøve nå. Av de 125 kvinnene som ønsker tie, er det 38 kvinner som ikke tas inn til prøve, da det er gått for kort tid siden forrige prøve, sier Johan Kippervik, overlege og gynekolog ved poliklinikken i Kristiansund.

Prøve hvert femte år 13,4 prosent av fylkets kvinner mellom 25 og 69 år har ikke tatt livmorhalsprøve på ti år eller mer, det viser tall fra Kreftregisteret. Kvinner mellom 25 og 69 år anbefales å ta livmorhalsprøve hvert femte år. Livmorhalsprøven er viktig for å kunne utelukke eller påvise livmorhalskreft.

Med en liten børste samles overflateceller fra livmorhalsen. På laboratoriet sjekkes celleprøven først for viruset HPV, som er årsak til nesten all livmorhalskreft. Dersom HPV-testen påviser viruset, sjekkes prøven i mikroskop og man får et personlig tilpasset løp basert på hva prøven viser.

– Dersom du ikke har viruset, er det svært liten sannsynlighet for at du vil utvikle behandlingskrevende celleforandringer de nærmeste årene og derfor kan du vente fem år til neste livmorhalsprøve. Det er bakgrunnen for at flere som testet seg for to-tre år siden ikke har fått tilbud om time denne gangen, sier Kippervik

Kippervik oppfordrer samtidig kvinner som ikke har fått bestilt time hos poliklinikken og som ønsker å få tatt livmorhalsprøve om å kontakte sin fastlege.