Luftrommet i Sør-Norge åpner for noe trafikk, opplyser Avinor til NTB. Men det vil ta noe tid før trafikken er tilbake som normalt.

– Vi får beskjed om at det blir noe åpnet i restriksjonene, og at noen fly får lande nå. Det betyr at de har fått kontroll over luftrommet, men at det fremdeles vil være strenge restriksjoner, sier kommunikasjonssjef Cathrine Fuglesang Framholt i Avinor til NTB ved 8.40-tiden.

– Vi har ikke fått bekreftet at feilen er rettet opp og at det er 100 prosent i orden, men vi kan åpne for noe flytrafikk, sier hun.

Hun understreker at sikkerheten kommer først.

– Vi er jo en sikkerhetsbransje, hvor sikkerheten alltid er førsteprioritet. Vi åpner for noe trafikk, men så vil det ta lang tid før vi er helt tilbake til normalen, sier hun.

– Det vil nok bli prioritert fly som kommer langveis fra og som skal lande, sier Framholt, som blant annet viser til et fly fra New York til Oslo.