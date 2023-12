Nødetatene rykker ut til Valldalsvegen ved Gudbrandsjuvet i Valldalen etter melding om at et hus er overtent. Det skriver Sunnmørsposten.

– Én mann bor i huset, han skal være ute av huset, sier operasjonsleder Tor-André Gram Franck til Sunnmørsposten klokka 20.27 søndag.

110-sentralen skriver kort tid senere på X at bygget er «fullstendig overtent».

– Sånn det ser ut nå er det ikke umiddelbar fare for spredning, det er langt til neste hus. Det er ei anna bygning like ved, men ikke kjempefare for den, sier vaktleder John-Rune Lillebø hos 110-sentralen til Sunnmørsposten klokka 21.04.

– Røykdykkere kan ikke gå inn siden huset er overtent, det slukkes med vann fra utsida, legger vaktlederen til.

Brannmannskap fra Valldal og Stordal er på stedet.