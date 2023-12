Politiet melder på X/Twitter at det onsdag har vært en voldshendelse utenfor en bensinstasjon på Averøya. - Fornærmede er tatt hånd om av helse og kjørt til sykehus for behandling. Mistenkte er pågrepet. Videre etterforskning pågår for å avklare hva som har skjedd, skriver politiet.