Det er full overtenning i en enebolig på Heimdal i Trondheim søndag kveld. Ingen personer befinner seg i huset.

– Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 21.19 og er i gang med slukking, sier operasjonsleder Roger Mogstad til Adresseavisen.

I en oppdatering klokken 21.51 skriver politiet at personene som bor på adressen, ikke er hjemme og er gjort rede for.

– Vi har vært i telefonisk kontakt med beboer og fått bekreftet at ingen skal være i huset. Brannvesenet går selvfølgelig gjennom huset likevel, sier Mogstad til Nidaros.

Ifølge brannvesenet skal det ikke være spredningsfare for brannen. Under et grovsøk av røykdykkerne er det ikke gjort funn av personer.