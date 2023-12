Klokka 18.31 lørdag kveld meldte politiet om et trafikkuhell på E39 ved Røbekk. Tre biler var involvert. Det er ikke meldt om personskade.

– En bil har havnet i grøfta, og de to andre står i vegbana. Det er snakk om mulig brudd på vikeplikt. Alle involverte er oppegående, og ingen airbager ble utløst. Det er ikke meldt om trafikale problemer på stedet, sier operasjonsleder Sindre Molnes hos politiet.

I ei oppdatering klokka 19.30 skriver politiet at de er ferdig på stedet, og at det er et mindre trafikkuhell hvor partene skriver skademeldingsskjema.