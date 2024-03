TV-seingen faller for andre måned på rad, viser ny måling. Nedgangen er størst for NRK.

Tall fra Kantars nye TV-måling viser at nordmenn i gjennomsnitt så på TV i 105 minutter hver dag i februar. Sammenlignet med samme tid i fjor tilsvarer dette en nedgang på 22 minutter, skriver Kampanje .

Warner Bros. Discovery vokser til tross for den samlede nedgangen. Deres TV-kanaler gjør et hopp på 2,4 prosentpoeng mot februar i fjor og la beslag på 14,7 prosent av all TV-seing blant nordmenn i alderen 10 til 79 år.