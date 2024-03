Randi Myhre blir ny økonomidirektør i Helse Møre og Romsdal.

– Eg har alltid hatt eit hjarte for spesialisthelsetenesta og har stor respekt for jobben eg har fått. Det fortel påtroppande økonomidirektør for Helse Møre og Romsdal, Randi Myhre.

Ho har tidlegare jobba både i gamle Helse Nordmøre og Romsdal og fylkessjukehuset i Molde før det, opplyser helseforetaket i ei pressemelding tirsdag. Myhre har i tillegg til stillinga som prosjektleiar for “Nye Molde sjukehus” hatt sentrale stillingar innan økonomifaget, både som økonomisjef og budsjett- og analysesjef i spesialisthelsetenesta. No kjem ho frå stillinga analyse- og utviklingssjef i Molde kommune.

– Vi er svært glade for at Randi Myhre har takka ja til stillinga. Med sin breie bakgrunn og gode kompetanse vil ho bli ein viktig og sentral leiar for føretaket, seier adm.dir Olav Lødemel.

Den nye økomidirektøren tar over etter Trine Sperre som har gått over til ny jobb utanfor føretaket. Myhre startar i stillinga 27. mai 2024 og kjenner seg allereie varmt velkomen.