Foran Stortinget: Den ukrainske forening i Norge arrangerer en demonstrasjon i anledning Forsvarernes dag i Ukraina utenfor Stortinget i 2022. Foto: Terje Pedersen

Lørdag 24. februar, er det to år – eller 730 dager – siden Russland sin invasjon av Ukraina. Dagen vil bli markert foran Stortinget og gjennom over 50 andre arrangementer over hele Norge, går det fram av en pressemelding.

I Molde blir markeringen foran rådhuset kl. 13.00, i regi av Den ukrainske forening i Molde.

- Dagen er en viktig markering av to år med krig, i solidaritet med hele Ukraina, og de som har flyktet. Den skal vise at vi fortsatt kjemper, og skal minne oss om at krigen fortsatt pågår for fullt, sier Olga Karpinets Sylte i foreningen.

Hun forteller at markeringen vil bestå av taler fra foreningen og flere politikere, av dikt og sang.

Organisasjonene bak markeringene ber nå Norge øke støtten til Ukraina.

- Ukraina er i en desperat situasjon og ukrainske byer blir daglig bombet. Norge har ressursene og regjeringen bør bruke toårsdagen til å øke støtten til landet. Ukrainas kamp er også vår kamp, sier Jan Ottesen, talsperson for Norsk-ukrainsk venneforening.

- Det som aldri skulle skje igjen, utspiller seg midt i Europas hjerte. Hundretusenvis av ukrainerne er blitt drep eller skadet, mens millioner lever under russisk okkupasjon. Ukrainske byer terrorbombes daglig i et forsøk på å knekke sivilbefolkningens motstandsvilje. Europa må våkne opp! Vi oppfordrer alle om å møte opp 24. februar og vise at Ukrainas kamp er vår felles kamp, sier Yuliya Haugland, talsperson for Den ukrainske forening i Norge.