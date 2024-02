Ny undersøkelse: Nordmenn flest er fortsatt positive til store rovdyr

Samtlige av de fire store rovdyrene er fortsatt godt likt av den norske befolkningen, viser ny undersøkelse. Gaupa er særlig populær.

Folk på bygda og i byene er mer enige om store rovdyr enn vi får inntrykk av gjennom den offentlige debatten, skriver Norsk institutt for naturforskning i en pressemelding.

Målingen fra 2023 viser flertallet er positive til rovdyrenes tilstedeværelse. Også på mindre steder er det mer vanlig å like enn å mislike store rovdyr.

Gaupa er mest populær av de fire store rovdyrene, og samlet oppgir 73 prosent at de er positive til at det finnes gauper i Norge. For bjørn, jerv og ulv er dette tallet henholdsvis 67, 61 og 60 prosent, står det i meldingen.

På den andre siden er ulven det rovdyret som flest oppgir at de misliker, og 16 prosent har svart at de enten «misliker» eller «sterkt misliker» at vi har ulv i Norge.

Dataene er samlet inn gjennom to spørreundersøkelser: en nasjonalt representativ undersøkelse, og en fra 13 kommuner som ligger innenfor forvaltningssonen for ulv.

Rapporten finner at andelen som sterkt misliker ulv er høyere blant utvalget som er trukket fra de 13 «rovdyrkommunene», men at forskjellen mellom utvalgene er mindre i spørsmål om de tre andre rovdyrene.

Norsk institutt for naturforskning har gjennomført undersøkelser om folks holdninger til store rovdyr siden 2010. Undersøkelsen tar for seg variasjonen i nordmenns holdninger til de fire store rovpattedyrene, og sammenligner resultatene med tidligere funn og en undersøkelse fra Sverige.