Natt til tirsdag skriver Elinett på X at et større område er berørt av et strømbrudd klokka 01.29.

1160 kunder på Istad, Batnfjord, Torvikbukt, Hoem, Flemma og Angvika var berørt.

Kundene skal ha fått tilbake strømmen klokka 01.41 etter omkoblinger i nettet.

– Feilen er lokalisert, skriver Elinett.