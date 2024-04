Det melder RIR i ei pressemelding.

«Når porten på gjenvinningsstasjonen i Årødalen går ned for dagen torsdag 2. mai, vil hageavfallsmottaket fortsatt være åpent til klokka 21.00. Det vil det være hver eneste kveld hele sommeren, til og med i helgene», skriver selskapet.

Daglig leder Frode Erlandsen sier at dette vil gjøre det enklere for kundene.

Tilbudet gjelder kun levering av hageavfall, og er kun for private husholdninger.

– Dette tilbudet er en forsøksordning. Vi tror det vil gå bra, men det forutsetter at kundene våre følger de enkle reglene vi setter. Det er viktig at dette ikke blir en dumpingplass for annet avfall som skal sorteres, sier Erlandsen i pressemeldinga.

Den som vil bruke hageavfallsmottaket, må registrere seg på området gjennom RIR sin nye app for kundeidentifisering. Området er også kameraovervåket.

– Den som velger å bruke hageavfallsmottaket til å kvitte seg med annet avfall, må være forberedt på å motta faktura på kostnaden med opprydding, sier Erlandsen.