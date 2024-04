I helga ble FpU sitt 25. ordinære årsmøte avholdt. Der ble tre medlemmer fra Møre og Romsdal valgt inn i det nye sentralstyret.

1. nestleder: Lars Barstad Løvold (Ålesund)

Sentralstyremedlem: Vivian Jakobsen Gotaas (Molde)

1. vara: Lars Andreas Scheide Vartdal (Rauma)

- Det er en stor ære å få tilliten som 1. nestleder i Fremskrittspartiets ungdom. Vi hadde et utrolig bra skolevalgresultat - nasjonalt, men spesielt her i Møre og Romsdal hvor over 40% av unge stemte på oss. Det blir utrolig gøy å jobbe videre for å løfte organisasjonen over hele landet, sier Lars Barstad Løvold.

- Jeg er utrolig takknemlig for tilliten både valgkomiteen og landsmøte har gitt meg! Jeg gleder meg til å starte arbeidet frem mot valget i 2025, hvor vi selvfølgelig skal vinne, men det jeg gleder meg aller mest til er å få reise rundt og besøke de forskjellige lokallagene og våre mange talenter, seier Vivian Jakobsen Gotaas.